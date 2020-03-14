У Карпатах через відлигу можливі сходження лавин

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Синоптики оголосили снеголавинную небезпека 3 рівня у горах Закарпатської області

Сьогодні, 14 березня, у Карпатах збережеться високий ризик сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, висока ймовірність сходження лавин існує в Закарпатській області. Причиною лавинної небезпеки є відлига.

Синоптики оголосили значну снеголавинную небезпека 3-го рівня.

Нагадаємо, вчора, 13 березня, синоптики попереджали, що у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться значна небезпека сходження лавин у зв'язку відлигами.

Також РБК-Україна писало, що в Альпах стався схід двох лавин в регіонах Дахштайн і Карінтія. Внаслідок сходження лавини загинули 6 чоловік, 5 з яких були громадянами Чехії. Серед загиблих співробітник місцевої поліції.

Крім цього повідомлялося, що в кінці лютого на архіпелазі Шпіцберген Норвегії в результаті сходження лавини біля льодовика Фричтов загинули двоє німецьких громадян. Біля льодовика також пропали безвісти дві людини, які брали участь в організованому російською компанією турі.