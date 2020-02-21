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У Норвегії в результаті сходження лавини загинули люди

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 15:28
У Норвегії в результаті сходження лавини загинули люди
Ілюстративне фото (wikimedia.org dahu1)

Туристи брали участь у турі, який був організований російською туристичною компанією

На норвезькому архіпелазі Шпіцберген в результаті сходу сніжної лавини близько льодовика загинули двоє громадян Німеччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Як повідомляється, близько льодовика Фричтов пропали безвісти дві людини, які брали участь у турі, організованому російською фірмою Arctic Travel Company Grumant.

Льодовик розташований неподалік від Баренцбург, російського вугледобувного міста. Відповідно до договору 1920 року Норвегія має суверенітет над архіпелагом, але інші країни, що підписали документ, мають право експлуатувати її природні ресурси.

Нагадаємо, в Грузії після сходження снігової лавини на горі Тетнульди пропав український турист. В районі сходження лавини виявилися четверо туристів з Чехії та турист з України, місце знаходження останнього невідомо.

Крім того, у Сполучених Штатах на гірськолижному курорті в Північній Каліфорнії стався сходження лавини. В результаті один лижник загинув, ще один отримав важкі травми.

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