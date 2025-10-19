RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Без уступок Путину. Зеленский объяснил месседж Трампа о прекращении войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Призыв президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Украине заключается в том, чтобы начать этот процесс с остановки армий по линии фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

"Я понял публичный месседж Трампа как то, что мы должны завершить эту войну. И начать это завершение с того места, где стоят солдаты сейчас, - с линии контакта. Если я понял правильно", - сказал глава государства.

Президент отметил, что согласен с тем, что для остановки войны и срочной дипломатии, обе стороны должны остановиться там, где находятся сейчас. То есть, без каких-либо дополнительных уступок России.

"Я согласен, что если мы хотим остановить войну и выйти на мирные переговоры срочным и дипломатическим способом, нам надо стоять там, где мы стоим. Не отдавать что-то дополнительно Путину то, чего он хочет. Потому что он террорист", - заявил Зеленский.

Он выразил готовность к встречам в любых форматах и подчеркнул, что переговоры должны быть в тихой ситуации, без обстрелов.

"Поэтому мы должны стоять там, где стоим, и начать любой формат, как я уже говорил, двух- или трехсторонний, но мы должны говорить. Мирные переговоры должны быть в тихой спокойной ситуации, а не под ударами дронов и ракет. Поэтому сначала должно быть прекращение огня", - резюмировал президент.

Призыв Трампа

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимир Зеленским.

После этого он опубликовал пост, в котором призвал стороны остановится там, где войска находятся сейчас, и заключить мирную сделку.

"Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит! Больше никаких выстрелов, никакой смерти, никаких колоссальных и непосильных затрат. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю - хватит, возвращайтесь домой к своим семьям в мире!", - подчеркнул Трамп.

Через несколько часов во время общения с журналистами Трамп вновь подчеркнул, что стороны должны остановится по линии фронта.

Также отметим, что вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что терпение Трампа заканчивается, и Украине и России нужно признать реалии на местах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине