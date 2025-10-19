Без поступок Путіну. Зеленський пояснив меседж Трампа про припинення війни

"Я зрозумів публічний меседж Трампа як те, що ми маємо завершити цю війну. І почати це завершення з того місця, де стоять солдати зараз, - з лінії контакту. Якщо я зрозумів правильно", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що згоден з тим, що для зупинки війни і термінової дипломатії, обидві сторони мають зупинитися там, де знаходяться зараз. Тобто, без будь-яких додаткових поступок Росії.

"Я згоден, що якщо ми хочемо зупинити війну і вийти на мирні перемовини у терміновий та дипломатичний спосіб, нам треба стояти там, де ми стоїмо. Не віддавати щось додатково Путіну те, чого він хоче. Тому що він терорист", - заявив Зеленський.

Він висловив готовність до зустрічей у будь-яких форматах і підкреслив, що переговорити мають бути у тихій ситуації, без обстрілів.

"Тому ми маємо стояти там, де стоїмо, і розпочати будь-який формат, як я вже казав, дво- або трьохсторонній, але ми маємо говорити. Мирні перемовини мають бути у тихій спокійній ситуації, а не під ударами дронів та ракет. Тому спочатку має бути припинення вогню", - резюмував президент.