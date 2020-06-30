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Вступ дітей з ТОТ до вишів без ЗНО: Рада скоротила терміни розгляду закону

Новини » Політика     30.06.2020 - 11:22
Вступ дітей з ТОТ до вишів без ЗНО: Рада скоротила терміни розгляду закону
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект Зеленського включили до порядку денного

Верховна рада включила до порядку денного законопроект президента Володимира Зеленського, який дозволить учням з тимчасово окупованих територій (ТОТ) вступати в усі виші без проходження зовнішнього незалежного тестування. Нардепи скоротили терміни подачі альтернативних законопроектів у два рази.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За скорочення строків проголосували 313 парламентаріїв.

Законопроект №3734 "Про внесення змін до закону "Про вищу освіту" про особливості вступу до установи вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" зможуть розглянути в сесійній залі після отримання рішення профільного комітету.

Цей документ дає можливість учням з окупованих Донецької і Луганської областей проходити навчання в українських вузах на безкоштовній основі, через державне замовлення у межах квот.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти пояснили, за якою схемою українські університети будуть приймати дітей з тимчасово окупованих територій.

Як писало РБК-Україна, в Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році; випускники шкіл звільнені від атестації у зв'язку з коронавірусом.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Володимир ЗеленськийВНОвузыВерховна Рада
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