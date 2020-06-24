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Зеленський вніс у Раду закон, що дозволяє дітям з ТОТ вступати до вузів без ЗНО

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 17:29
Зеленський вніс у Раду закон, що дозволяє дітям з ТОТ вступати до вузів без ЗНО
Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)

Документ надійшов у парламент через два дні після його анонсування

Президент Володимир Зеленський вніс у парламент законопроект, який дозволить учням з тимчасово окупованих територій (ТОТ) вступати у всі вузи без проходження зовнішнього незалежного тестування. Документ мають розглянути 10 комітетів ВР.

Про це йдеться на сайті Верховної ради.

Відповідний проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб)" був визначений Зеленським як невідкладний і надійшов у парламент через два дні після його анонсування.

Серед іншого, документ дає можливість учням з окупованих Донецької та Луганської областей проходити навчання в українських вузах на безкоштовній основі, через державне замовлення в межах квот.

У Міністерстві освіти пояснили, за якою схемою українські університети будуть приймати дітей з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня, додаткова сесія запланована на 23 липня - 11 серпня.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ВНОоккупированные территории
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