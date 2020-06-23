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Вступ для дітей з окупованих територій: що пропонує МОН

Новини » Політика     23.06.2020 - 14:17
Вступ для дітей з окупованих територій: що пропонує МОН
Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)

Кожен ВНЗ буде мати квоту, яку вони зможуть використовувати

Майже 100 закладів освіти готові брати вступників з окупованих територій за спрощеною схемою. Цю схему хочуть зробити схожою тією, за якою вступають абітурієнти з Криму.

Про це розповіла в інтерв'ю РБК-Україна тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Як вона уточнила, кожен університет буде мати квоту, яку вони зможуть використовувати.

"Для цього треба змінити закон. Сподіваємось, до початку вступної кампанії - організуємо", - розповіла Мандзій.

За її словами, більше ніж 1,5 тисячі осіб зголосилося на ЗНО з тимчасово окупованих територій.

"Вони мають право складати ЗНО, не хочуть - ми пропонуємо інший варіант - це освітній центр", - додала вона.

Нагадаємо, учням з окупованих територій дозволять надходити у всі вузи без ЗНО.

Крім того, у Кабміні заявили, що поки немає підстав для скасування або перенесення Зовнішнього незалежного оцінювання.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України МОНВНООРДЛО
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