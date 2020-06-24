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В Україні скасували підсумкову атестацію для школярів, ЗНО залишається

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 08:15
В Україні скасували підсумкову атестацію для школярів, ЗНО залишається
Фото: екзамен (pixabay.com)

З середи чинності набрав відповідний закон

В Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році. Випускники шкіл звільнені від атестації у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, в середу, 24 травня, чинності набрав відповідний закон. У вівторок він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ передбачає, що учні, які завершують повну загальну середню освіту в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації у зв'язку з карантином через коронавірус.

"Одержувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - свідчить текст закону.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову державну підсумкову атестацію в цьому році.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила цей закон на пленарному засіданні 18 червня, при цьому глава держави подав його до парламенту 17 червня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ВНОэкзаменыЗакон
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