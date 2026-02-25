ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Харькове военных ТЦК подозревают в избиении мужчины: что говорят в военкомате

Харьков, Среда 25 февраля 2026 19:00
UA EN RU
В Харькове военных ТЦК подозревают в избиении мужчины: что говорят в военкомате Иллюстративное фото: в ТЦК заявили, что пострадавший сам пытался напасть на военных (facebook com OOTCKSP)
Автор: Валерий Ульяненко

Полиция Харьковщины расследует заявление об избиении в помещении Харьковского областного ТЦК. О нем сообщил Вадим Рудюк, 54-летний участник боевых действий и пенсионер-спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского ОТЦК и полиции Харьковщины в Telegram.

Читайте также: В Кривом Роге произошла стычка с участием ТЦК, военного ранили ножом

В заявлении ОТЦК сказано о начале проверки всех обстоятельств, изложенных в заявлении пострадавшего. По словам пресс-службы военкомата, инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных.

"Гражданский, у которого попросили предоставить военно-учетные документы начал неадекватно себя вести, проявлял агрессию и пытался совершить нападение на военнослужащих группы оповещения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что военнослужащие пытались избежать конфликта, но "за нарушение требований действующего законодательства" доставили гражданина в помещение ТЦК.

"В помещении ТЦК агрессивное поведение мужчины усилилось. Гражданин ударил военнослужащего ТЦК и СП. Во время этой схватки военнослужащий и гражданин получили телесные повреждения", - сообщила пресс-служба ТЦК.

По ее словам, руководство Харьковского ОТЦК способствует органам досудебного расследования и предоставляет всю необходимую информацию для установления всех обстоятельств происшествия.

Что предшествовало

В понедельник, 23 февраля, правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения Рудюка. По словам его сына, потерпевшего остановили на одной из улиц города военнослужащие, после чего доставили в ТЦК, после чего нанесли ему телесные повреждения.

"После происшествия гражданин был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Медики зафиксировали наличие телесных повреждений, характер и степень тяжести которых устанавливается", - заявили правоохранители.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Нападения на военных ТЦК

Напомним, 18 февраля в помещении ТЦК и СП в Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв, который правоохранители квалифицировали как террористический акт. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Ровно неизвестные напали на группу оповещения областного ТЦК, пытаясь помешать проверке военнообязанных. Также во Львове женщина открыла огонь по микроавтобусу, в котором находились представители ТЦК и полицейские.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Харьков Мобилизация в Украине
Новости
"Все ракеты долетели до цели": Зеленский об ударах "Фламинго" по заводу "Искандеров"
"Все ракеты долетели до цели": Зеленский об ударах "Фламинго" по заводу "Искандеров"
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ