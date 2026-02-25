В Харькове военных ТЦК подозревают в избиении мужчины: что говорят в военкомате

Полиция Харьковщины расследует заявление об избиении в помещении Харьковского областного ТЦК. О нем сообщил Вадим Рудюк, 54-летний участник боевых действий и пенсионер-спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского ОТЦК и полиции Харьковщины в Telegram .

В заявлении ОТЦК сказано о начале проверки всех обстоятельств, изложенных в заявлении пострадавшего. По словам пресс-службы военкомата, инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных.

"Гражданский, у которого попросили предоставить военно-учетные документы начал неадекватно себя вести, проявлял агрессию и пытался совершить нападение на военнослужащих группы оповещения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что военнослужащие пытались избежать конфликта, но "за нарушение требований действующего законодательства" доставили гражданина в помещение ТЦК.

"В помещении ТЦК агрессивное поведение мужчины усилилось. Гражданин ударил военнослужащего ТЦК и СП. Во время этой схватки военнослужащий и гражданин получили телесные повреждения", - сообщила пресс-служба ТЦК.

По ее словам, руководство Харьковского ОТЦК способствует органам досудебного расследования и предоставляет всю необходимую информацию для установления всех обстоятельств происшествия.

Что предшествовало

В понедельник, 23 февраля, правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения Рудюка. По словам его сына, потерпевшего остановили на одной из улиц города военнослужащие, после чего доставили в ТЦК, после чего нанесли ему телесные повреждения.

"После происшествия гражданин был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Медики зафиксировали наличие телесных повреждений, характер и степень тяжести которых устанавливается", - заявили правоохранители.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.