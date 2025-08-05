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Пострадавших стало больше: появились новые детали массированной атаки на Лозовую

Вторник 05 августа 2025 15:12
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Пострадавших стало больше: появились новые детали массированной атаки на Лозовую Фото: (npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

До тринадцати возросло число пострадавших в результате массированной атаки, нанесенной россиянами по Лозовой Харьковской области 5 августа. Среди пострадавших двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Сейчас погибли два человека, еще 13 получили различные травмы. Среди пострадавших двое детей - 13-летняя девушка и 14-летний парень, - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, ночью враг совершил массированный обстрел с применением ударных БпЛА по городу Лозовая. Зафиксировано более 30 попаданий. В результате обстрела повреждены помещения железнодорожного вокзала и депо. Возник пожар.

На месте погиб 60-летний мужчина. Также утром умерла 72-летняя женщина, которая была доставлена в больницу после обстрела. За медицинской помощью обратились 13 человек, среди которых двое подростков.

По факту военных преступлений правоохранители начали досудебное расследование.

Пострадавших стало больше: появились новые детали массированной атаки на Лозовую

Обстрел Лозовой Харьковской области

Россия сегодня ночью, 5 августа, нанесла удар по Украине дронами и ракетой. Около полуночи беспилотники зафиксировали на нескольких направлениях, однако главным вектором атаки стала Лозовая Харьковской области.

Мэр города Сергей Зеленский сообщил, что на этот раз российская армия осуществила самую массированную атаку на Лозовую. Она продолжалась с 2:30 до 3:00.

По данным прокуратуры, оккупанты выпустили более 30 ударных беспилотников типа "Герань-2". В результате попаданий поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.

Также стало известно, что из-за обстрела около 80% жителей города остались без света.

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