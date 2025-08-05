Пострадавших стало больше: появились новые детали массированной атаки на Лозовую

До тринадцати возросло число пострадавших в результате массированной атаки, нанесенной россиянами по Лозовой Харьковской области 5 августа. Среди пострадавших двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.