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Обстрел Лозовой: из-за удара РФ без света осталось 80% пользователей

Вторник 05 августа 2025 14:20
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Обстрел Лозовой: из-за удара РФ без света осталось 80% пользователей Фото: из-за удара РФ по Лозовой без света осталось 80% пользователей (t.me/synegubov)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью, 5 июля, ударили по Лозовой Харьковской области. В результате обстрела около 80% жителей города остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Из-за вражеской атаки было обесточено почти 80% потребителей города. На данный момент уже вернули электроснабжение в городе, продолжаются работы по восстановлению электричества в других населенных пунктах громады", - отметил Синегубов.

По словам главы Харьковской ОГА, прежде всего энергетики запитали критическую инфраструктуру города, постепенно подключают и бытовых потребителей.

Он также добавил, что Харьковская ОГА координирует восстановительные работы, пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Обстрел Лозовой Харьковской области

Россия сегодня ночью, 5 августа, нанесла удар по Украине дронами и ракетой. Около полуночи беспилотники зафиксировали на нескольких направлениях, однако главным вектором атаки стала Лозовая Харьковской области.

Мэр города Сергей Зеленский сообщил, что на этот раз российская армия осуществила самую массированную атаку на Лозовую. Она продолжалась с 2:30 до 3:00.

По данным прокуратуры, оккупанты выпустили более 30 ударных беспилотников типа "Герань-2". В результате попаданий поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Часть жителей успела укрыться в укрытиях, однако есть пострадавшие. Также из-за обстрелов часть поездов курсирует с задержками.

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Харьков Электроэнергия
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