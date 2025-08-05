Обстрел Лозовой: из-за удара РФ без света осталось 80% пользователей

Россияне сегодня ночью, 5 июля, ударили по Лозовой Харьковской области. В результате обстрела около 80% жителей города остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Из-за вражеской атаки было обесточено почти 80% потребителей города. На данный момент уже вернули электроснабжение в городе, продолжаются работы по восстановлению электричества в других населенных пунктах громады", - отметил Синегубов.

По словам главы Харьковской ОГА, прежде всего энергетики запитали критическую инфраструктуру города, постепенно подключают и бытовых потребителей.

Он также добавил, что Харьковская ОГА координирует восстановительные работы, пострадавшие получают всю необходимую помощь.