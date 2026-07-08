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ПВО не смогла уничтожить ни одну баллистическую ракету во время атаки РФ

08:36 08.07.2026 Ср
2 мин
Несмотря на это, ракеты Х-31П не достигли своих целей
aimg Юлия Капитонова
ПВО не смогла уничтожить ни одну баллистическую ракету во время атаки РФ Фото: Большинство российских дронов удалось уничтожить (Getty Images)
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Ночью 8 июля Россия атаковала Украину противорадиолокационными и баллистическими ракетами, а также ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Уже известно количество обезвреженных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Новое воздушное нападение врага началось в 18:00 7 июля.

В этот раз Россия применила:

  • 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 169 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, в том числе Shahed, "Гербера", "Италмас" и "Пародия".

Вражеские дроны и ракеты летели из акватории Черного моря, ВОТ АР Крым, Брянской области, Орла, Приморско-Ахтарска, Милерово, ВОТ Донецка, Гвардейска.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО обезвредило 139 российских беспилотников разных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Италмас". Их сбивали на севере, юге и востоке Украины.

В то же время, зафиксировано:

  • попадание 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 на 4 локациях;
  • попадания 20 ударных дронов на 11 локациях;
  • падение обломков сбитых воздушных целей еще в 7 местах.

Кроме того, 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли своих целей.

В ПС ВСУ добавили, что атака продолжается - в воздушном пространстве Украины до сих пор находятся вражеские дроны.

Ранее РБК-Украина рассказывало о последствиях ночных обстрелов Киева, которые Россия осуществила 8 июля.

К слову, враг дважды пытался атаковать столицу Украины дронами.

Также мы писали, что Россия снова ударила по Запорожью.

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