ПВО не смогла уничтожить ни одну баллистическую ракету во время атаки РФ
Ночью 8 июля Россия атаковала Украину противорадиолокационными и баллистическими ракетами, а также ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Уже известно количество обезвреженных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Новое воздушное нападение врага началось в 18:00 7 июля.
В этот раз Россия применила:
- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
- 169 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, в том числе Shahed, "Гербера", "Италмас" и "Пародия".
Вражеские дроны и ракеты летели из акватории Черного моря, ВОТ АР Крым, Брянской области, Орла, Приморско-Ахтарска, Милерово, ВОТ Донецка, Гвардейска.
К отражению воздушного нападения были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- подразделения беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО обезвредило 139 российских беспилотников разных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Италмас". Их сбивали на севере, юге и востоке Украины.
В то же время, зафиксировано:
- попадание 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 на 4 локациях;
- попадания 20 ударных дронов на 11 локациях;
- падение обломков сбитых воздушных целей еще в 7 местах.
Кроме того, 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли своих целей.
В ПС ВСУ добавили, что атака продолжается - в воздушном пространстве Украины до сих пор находятся вражеские дроны.
Ранее РБК-Украина рассказывало о последствиях ночных обстрелов Киева, которые Россия осуществила 8 июля.
К слову, враг дважды пытался атаковать столицу Украины дронами.
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