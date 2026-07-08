Нехватка ракет Patriot заставила украинскую ПВО перейти на ручной режим, - эксперт
Из-за дефицита ракет к зенитным комплексам Patriot украинские военные вынуждены менять тактику отражения воздушных атак. Системы ПВО перевели с автоматического на ручной режим работы.
Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.
Переход ПВО на ручной режим
По словам эксперта, главной причиной снижения эффективности отражения атак является острая нехватка ракет к комплексам Patriot. Это подтверждают как предварительные обстрелы, так и заявления официальных лиц.
Из-за дефицита боеприпасов Воздушные силы отказались от привычного алгоритма перехвата целей.
"Наши военные вынуждены были перейти с автоматической работы, когда эти системы автоматически обнаруживают и две ракеты запускают, перешли в ручной режим по одной ракете", - отметил Ступак.
Теперь оператору зенитного комплекса остается по своему усмотрению определять, какие цели атаковать и в каком порядке. Военные вынуждены оценивать стоимость воздушных объектов, чтобы не тратить дефицитные и дорогостоящие ракеты на дешевые российские дроны, а сбивать исключительно ценные и опасные цели.
Почему баллистика долетает до тревоги
Эксперт также объяснил, почему иногда прилеты баллистических ракет происходят еще до того, как включается сирена воздушной тревоги. Из-за специфики баллистической траектории и скорости полета радиолокационные системы не всегда могут вовремя зафиксировать угрозу.
Иногда в системе возникают пробелы, поскольку ни одно ПВО не способно гарантировать стопроцентную безопасность. На фоне недостатка ракет-перехватчиков эта проблема становится еще более критичной.
Уничтожение самолетов РФ и атаки по Украине
Напомним, украинские военные регулярно наносят существенные потери российской авиации. Ранее на восточном направлении ВСУ уже уничтожали российский истребитель Су-35, являющийся одной из самых дорогих и современных воздушных целей врага. Такие успехи позволяют существенно снизить интенсивность использования управляемых авиабомб против украинских позиций и прифронтовых городов.
В то же время Россия не прекращает наносить массированные удары по территории Украины, комбинируя разные типы вооружения. В частности, во время недавнего ночного нападения враг применил противорадиолокационные и баллистические ракеты, а также более полутора сотен беспилотников.
Однако, как стало известно, тогда ПВО не смогло уничтожить ни одну баллистическую ракету во время атаки, хотя запущенные врагом ракеты типа Х-31П все равно не достигли своих целей.