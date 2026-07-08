Нехватка ракет Patriot заставила украинскую ПВО перейти на ручной режим, - эксперт

Из-за дефицита ракет к зенитным комплексам Patriot украинские военные вынуждены менять тактику отражения воздушных атак. Системы ПВО перевели с автоматического на ручной режим работы.

Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии YouTube-канала РБК-Украина .

Переход ПВО на ручной режим

По словам эксперта, главной причиной снижения эффективности отражения атак является острая нехватка ракет к комплексам Patriot. Это подтверждают как предварительные обстрелы, так и заявления официальных лиц.

Из-за дефицита боеприпасов Воздушные силы отказались от привычного алгоритма перехвата целей.

"Наши военные вынуждены были перейти с автоматической работы, когда эти системы автоматически обнаруживают и две ракеты запускают, перешли в ручной режим по одной ракете", - отметил Ступак.

Теперь оператору зенитного комплекса остается по своему усмотрению определять, какие цели атаковать и в каком порядке. Военные вынуждены оценивать стоимость воздушных объектов, чтобы не тратить дефицитные и дорогостоящие ракеты на дешевые российские дроны, а сбивать исключительно ценные и опасные цели.

Почему баллистика долетает до тревоги

Эксперт также объяснил, почему иногда прилеты баллистических ракет происходят еще до того, как включается сирена воздушной тревоги. Из-за специфики баллистической траектории и скорости полета радиолокационные системы не всегда могут вовремя зафиксировать угрозу.

Иногда в системе возникают пробелы, поскольку ни одно ПВО не способно гарантировать стопроцентную безопасность. На фоне недостатка ракет-перехватчиков эта проблема становится еще более критичной.