Поезд возле Коростеня мог сойти с рельсов из-за "Шахеда": новые подробности аварии на железной дороге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Больше деталей будет у правоохранителей и специальных служб. Предварительно: грузовой поезд был поражен в результате детонации - вероятно БПЛА типа "Шахед", - сообщили в компании.

Известно, что в результате происшествия пострадала локомотивная бригада - она находится в больнице. Среди пассажиров - без травмированных.

Также уже начаты восстановительные работы. На месте работают специалисты и восстановительные поезда.



Задержки поездов

Отмечается, что из-за аварии есть значительное влияние на движение поездов. В частности, с существенной задержкой будет следовать поезд 45/46 Харьков-Ужгород.

Также через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:

№1/123 Харьков - Ивано-Франковск, Ворохта;

№44/50 Ивано-Франковск - Черкассы;

92 Львов - Киев;

30 Ужгород - Киев;

8/150 Черновцы - Киев;

52 Перемышль - Киев; 52 Перемышль - Киев;

68/20 Варшава, Холм - Киев;

108 Солотвино - Киев.

Поезд №98 Ковель - Киев, как исключение, будет пропущен через Житомир, здесь задержка будет несколько меньше.