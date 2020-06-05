Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 5 червня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає в обмінних пунктах, євро йде вгору

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 26,77 гривень за долар. Курс євро виріс на 30 копійок до 30,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,53 (26,61 - 4 червня), продажу - 26,77 (26,83 - 4 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,69 (29,53 - 4 червня), продажу - 30,26 (29,96 - 4 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,40 - 4 червня), продажу 3,88 (3,89 - 4 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,62 гривень за долар, курс купівлі - 26,60 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 30,22 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 5 червня довідковий курс на рівні 26,60 грн/долар, знизивши його порівняно з 4 червня (26,70 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,55 - 26,65 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада директорів МВФ планує схвалити 18-місячну програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів на засіданні 9 червня.

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що схвалення програми Радою директорів Фонду усуне один з ключових ризиків для макрофінансової стабільності.

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Автор: Олександр Білоус