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Грлова НБУ дав характеристику новій програмі МВФ: менш вимоглива

Новини » Фінансова криза 2020     22.05.2020 - 16:53
Грлова НБУ дав характеристику новій програмі МВФ: менш вимоглива
Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Нова програма усуне один із головних ризиків для стабільності в Україні

Нова програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом Stand-By за обсягом фінансування на 2020-2021 така ж, як і програма EFF. При цьому вона менш вимоглива.

Про це голова Національного банку Яків Смолій написав у своєму Twitter.

Як зазначив глава НБУ, схвалення програми Радою директорів Фонду усуне один з ключових ризиків для макрофінансової стабільності, на який НБУ зважає у здійсненні монетарної політики

"Нова програма співпраці з Stand-By - менш вимоглива, але така ж за обсягом фінансування на 2020-2021, що й EFF", - повідомив він.

Грлова НБУ дав характеристику новій програмі МВФ: менш вимоглива

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млрд доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив проект Меморандуму про економічну і фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та проект листа про наміри до МВФ. Кабмін також уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка підписати лист про наміри до МВФ. Цей лист також повинні підписати і в НБУ.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України МВФНаціональний банк Україникризис
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