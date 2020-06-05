Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 5 июня

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дешевеет в обменных пунктах, евро идет вверх

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 26,77 гривен за доллар. Курс евро вырос на 30 копеек до 30,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,53 (26,61 - 4 июня), продажи - 26,77 (26,83 - 4 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,69 (29,53 - 4 июня), продажи - 30,26 (29,96 - 4 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,40 - 4 июня), продажи 3,88 (3,89 - 4 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке - 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 30,22 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 5 июня справочный курс на уровне 26,60 грн/доллар, снизив его по сравнению с 4 июня (26,70 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,55 - 26,65 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, Совет директоров МВФ планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов на заседании 9 июня.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что одобрение программы Советом директоров Фонда устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности.

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Автор: Александр Белоус