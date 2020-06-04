МВФ підтвердив намір надати допомогу Україні в умовах кризи

Фото: Джеррі Райс і Крісталіна Георгієва (www.imf.org)

Глава МВФ вже обговорила з Зеленським умови допомоги та привітала його з прийняттям банківського закону

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує схвалити 18-місячну програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів на засіданні 9 червня. Меморандум з Україною оприлюднять одразу після засідання ради.

Про це на брифінгу у Вашингтоні сказав речник МВФ Джеррі Райс.

Як зазначив Райс, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва розмовляла з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

За його словами, Георгієва привітала Зеленського з виконанням попередніх умов за цією програмою.

"Я можу вам сказати, що вони також обговорили, звичайно ж, вплив кризи на український народ і економіку і те, як МВФ може допомогти", - додав він.

Райс заявив, що обговорення умов програми може бути продовжено до остаточного рішення Ради директорів МВФ, яке очікується 9 червня.

Прес-секретар МВФ також нагадав про інформаційну відкритість фонду і заявив, що меморандум з України з МВФ буде оприлюднений на сайті фонду відразу ж після схвалення програми.

Нагадаємо, меморандум з МВФ підписується президентом України, прем'єр-міністром та головою Національного банку.

Зазначимо, проект меморандуму з МВФ був схвалений на засіданні уряду 20 травня.

Ані з боку НБУ, ані з боку президента України не було заяв про незгоду з текстом документа.

Відзначимо, за попередніми даними за січень-квітень, падіння економіки України прискорилося до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Основною і, по суті, єдиною попередньою умовою схвалення програми було прийняття закону, який унеможливить повернення ПриватБанку Ігорю Коломойському.

Банківський закон прийняли у травні 2020 року.

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Автор: Олександр Білоус