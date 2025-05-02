Поставки F-16 уже скоро? Зеленский провел совещание по авиации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

Он поблагодарил всех, кто усиливает действия Украины в небе.

"Все ключевые вопросы. F-16, уже в Украине. F-16, которые ожидаем в ближайшее время. И системные решения, которые помогут более эффективно готовить и применять нашу военную авиацию", - добавил президент.

По его словам, в ходе совещания ключевым вопросом стало развитие украинского флота военных самолетов.

F-16 для Украины

Напомним, Украина начала получать первые истребители F-16 от партнеров только летом прошлого года. Информация о том, какое количество таких самолетов уже доставили в Украину, не раскрывали.

В начале апреля главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи рассказал, что к передаче Украине готовят дополнительные F-16. При этом какая именно страна планирует поставки - он не уточнял.

Также вчера, 1 мая, TWZ писало, что США отправили в Украину списанные самолеты F-16. Такие истребители будут использовать для запчастей.

F-16 значительно усилили украинскую авиацию, поскольку ранее у Украины не было истребителей четвертого поколения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.