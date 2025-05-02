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Поставки F-16 уже скоро? Зеленський провів нараду щодо авіації

Київ, П'ятниця 02 травня 2025 20:47
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Поставки F-16 уже скоро? Зеленський провів нараду щодо авіації Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо бойової авіації. Зокрема, обговорювалися майбутні поставки додаткових винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

За його словами, під час наради ключовим питанням став розвиток українського флоту військових літаків.

"Усі ключові питання. F-16, уже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть більш ефективно готувати і застосовувати нашу військову авіацію", - додав президент.

Він подякував усім, хто посилює дії України в небі.

F-16 для України

Нагадаємо, Україна почала отримувати перші винищувачі F-16 від партнерів тільки влітку минулого року. Інформацію про те, яку кількість таких літаків уже доставили в Україну, не розкривали.

На початку квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі розповів, що до передачі Україні готують додаткові F-16. При цьому яка саме країна планує поставки - він не уточнював.

Також учора, 1 травня, TWZ писало, що США відправили в Україну списані літаки F-16. Такі винищувачі використовуватимуть для запчастин.

F-16 значно посилили українську авіацію, оскільки раніше в України не було винищувачів четвертого покоління.

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