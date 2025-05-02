Поставки F-16 уже скоро? Зеленський провів нараду щодо авіації
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо бойової авіації. Зокрема, обговорювалися майбутні поставки додаткових винищувачів F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
За його словами, під час наради ключовим питанням став розвиток українського флоту військових літаків.
"Усі ключові питання. F-16, уже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть більш ефективно готувати і застосовувати нашу військову авіацію", - додав президент.
Він подякував усім, хто посилює дії України в небі.
F-16 для України
Нагадаємо, Україна почала отримувати перші винищувачі F-16 від партнерів тільки влітку минулого року. Інформацію про те, яку кількість таких літаків уже доставили в Україну, не розкривали.
На початку квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі розповів, що до передачі Україні готують додаткові F-16. При цьому яка саме країна планує поставки - він не уточнював.
Також учора, 1 травня, TWZ писало, що США відправили в Україну списані літаки F-16. Такі винищувачі використовуватимуть для запчастин.
F-16 значно посилили українську авіацію, оскільки раніше в України не було винищувачів четвертого покоління.
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