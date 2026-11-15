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Посольство Украины назвало провокацией РФ надписи "Слава УПА" на памятниках в Варшаве

04:30 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Посольство Украины назвало провокацией РФ надписи "Слава УПА" на памятниках в Варшаве Фото: памятник Солдату 1-й армии Войска Польского в Варшаве, разрисованном надписью "Slava UPA" (tvn24.pl)
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В Варшаве неизвестные разрисовали надписью "Slava UPA" два памятника, в том числе памятник Героям гетто. Посольство Украины в Польше осудило вандализм и назвало его проявлением гибридной войны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание TVN24.pl и заявление Посольства Украины в Польше.

Красной краской надписи "Slava UPA" нанесли на памятник Героям Варшавского гетто возле Музея истории польских евреев POLIN и памятник Солдату 1-й армии Войска Польского на сквере Узников политических сталинизма. Второй расположен всего в 150 метрах от столичного управления полиции.

В полиции Варшавы подтвердили, что получили оба сообщения и приступили к проверке.

Это не первый подобный случай. Несколькими днями ранее неизвестные разрисовали той же надписью три памятника в Гдыне.

Реакция посольства Украины

В посольстве решительно осудили вандализм и выразили убеждение, что польские правоохранители установят виновных.

"По нашему мнению, этот противоправный акт является проявлением гибридной войны, которую Россия всеми способами пытается вести в европейских государствах и в частности в Польше", - говорится в заявлении.

По оценке дипломатов, цель таких провокаций - разжечь вражду между поляками и украинцами, взорвать взаимное доверие и ослабить поддержку Украины.

Посольство также призвало граждан Украины в Польше не соглашаться на "легкий заработок" за надписи на стенах, повреждение имущества или другие сомнительные поручения. Дипломаты подчеркнули, что обещание оплаты не освобождает от уголовной ответственности и посоветовали сообщать польскую полицию, если кто-то склоняет к таким действиям или угрожает.

Тема УПА в последнее время обострила украино-польские отношения. В октябре Варшава потребовала от Киева официальной реакции на решение Львовского областного совета объявить 2027 год УПА и Шухевича. Премьер Польши Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявили, что это постановление вредит самой Украине.

Исторические споры влияют не только на политику. По данным РБК-Украина, взаимное недоверие сказывается и на оборонном сотрудничестве двух стран: поставках боеприпасов, участии польских военных в учениях и логистике. В то же время, хорошие отношения с Польшей остаются важными для европейской интеграции Украины, хотя их периодически усложняют дискуссии вокруг фигуры Степана Бандеры, торговли и транспорта.

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