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Посольство України назвало провокацією РФ написи "Слава УПА" на пам'ятниках у Варшаві

04:30 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Посольство України назвало провокацією РФ написи "Слава УПА" на пам'ятниках у Варшаві Фото: пам'ятник Солдату 1-ї армії Війська Польського у Варшаві, який розмалювали написом "Slava UPA" (tvn24.pl)
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У Варшаві невідомі розмалювали написом “Slava UPA” два пам'ятники, зокрема пам'ятник Героям гетто. Посольство України в Польщі засудило вандалізм і назвало його проявом гібридної війни Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання TVN24.pl і заяву Посольства України в Польщі.

Червоною фарбою написи “Slava UPA” нанесли на пам'ятник Героям Варшавського гетто біля Музею історії польських євреїв POLIN та пам'ятник Солдату 1-ї армії Війська Польського на сквері В'язнів політичних сталінізму. Другий розташований лише за 150 метрів від столичного управління поліції.

У поліції Варшави підтвердили, що отримали обидва повідомлення і розпочали перевірку.

Це не перший такий випадок. Кількома днями раніше невідомі розмалювали тим самим написом три пам'ятники в Гдині.

Реакція посольства України

У посольстві рішуче засудили вандалізм і висловили переконання, що польські правоохоронці встановлять винних.

"На нашу думку, цей протиправний акт є проявом гібридної війни, яку Росія всіма способами намагається вести в європейських державах, і зокрема в Польщі", - йдеться в заяві.

За оцінкою дипломатів, мета таких провокацій - розпалити ворожнечу між поляками та українцями, підірвати взаємну довіру і послабити підтримку України.

Посольство також закликало громадян України в Польщі не погоджуватися на "легкий заробіток" за написи на стінах, пошкодження майна чи інші сумнівні доручення. Дипломати наголосили, що обіцянка оплати не звільняє від кримінальної відповідальності, і порадили повідомляти польську поліцію, якщо хтось схиляє до таких дій або погрожує.

Тема УПА останнім часом загострила українсько-польські відносини. У жовтні Варшава вимагала від Києва офіційної реакції на рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком УПА та Шухевича. Прем'єр Польщі Дональд Туск і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявили, що ця постанова шкодить самій Україні.

Історичні суперечки впливають не лише на політику. За даними РБК-Україна, взаємна недовіра позначається і на оборонній співпраці двох країн: постачанні боєприпасів, участі польських військових у навчаннях і логістиці. Водночас добрі відносини з Польщею залишаються важливими для європейської інтеграції України, хоча їх періодично ускладнюють дискусії навколо постаті Степана Бандери, торгівлі та транспорту.

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