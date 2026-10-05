Могут ли дискуссии по Бандере помешать вступлению Украины в ЕС: ответ посла Польши

Украина стремится как можно быстрее продвинуться в переговорах с ЕС, однако окончательное решение о членстве будет зависеть не только от выполненных реформ.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

По его словам, исторические вопросы, в частности, споры вокруг фигуры Степана Бандеры, пока не являются частью переговорного процесса Украины о вступлении в Европейский Союз.

Лукасевич напомнил, что первый переговорный кластер Украины смог открыть после снятия венгерской блокады. Польская дипломатия, в том числе министр иностранных дел Радослав Сикорский и премьер-министр Дональд Туск, приложили к этому значительные усилия.

В то же время, первый кластер касается прав человека, свободы слова и фундаментальных ценностей, а не исторических вопросов.

"В этом кластере нет ничего о Бандере", - подчеркнул дипломат.

По его словам, переговоры касаются экономических вопросов, верховенства права и приведения украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС.

Этот этап Лукасевич назвал своеобразной "математикой", поскольку Украина должна выполнять конкретные требования и постепенно принимать законодательство.

"Итак, сейчас это математика, а не исторические вопросы", - отметил он.

В то же время, дипломат не исключает, что через несколько лет ситуация изменится. Когда Украина завершит основную часть необходимых реформ, вопрос ее членства в ЕС будет носить уже в значительной степени политический характер.

Однако, по мнению Лукасевича, сейчас не стоит сосредотачиваться на том, каким будет политическое решение через шесть или восемь лет.

"Я желаю Украине как можно быстрее предстать перед этим решением Польши, Венгрии, Германии, Франции или тех, кто будет формировать Европейский Союз через 8 лет", - добавил он.

Что Украина должна делать сейчас

По словам польского дипломата, сегодня перед Украиной стоят конкретные задачи. Среди них – реформа налогового законодательства, укрепление верховенства права, повышение прозрачности и борьба с коррупцией.

Он положительно оценил работу Украины по этим направлениям, но подчеркнул, что темп реформ нужно ускорять.

Лукасевич привел в пример закон о налогообложении посылок. По его словам, даже по таким вопросам не всегда понятно, хватит ли голосов в Верховной Раде для принятия необходимого решения.

Поэтому, считает дипломат, вместо прогнозов на восемь лет вперед Украине следует сосредоточиться на задачах, которые необходимо выполнить уже сейчас.

Откроет ли Украина все кластеры в этом году

Отвечая на вопрос о возможности открытия всех переговорных кластеров до конца года, Лукасевич не стал делать однозначный прогноз.

"Я не уверен в этом", - сказал он.

В то же время дипломат заверил, что Польша не намерена блокировать или задерживать процесс открытия переговорных кластеров.

По его словам, при достаточном уровне усилий и амбиций со стороны Украины и ее партнеров это возможно.

Однако само открытие кластеров не означает, что основная работа завершена. Напротив, после этого начнется продолжительный процесс переговоров и трансформации страны.

"Открытие кластера означает не более чем просто открытие кластера", - объяснил Лукасевич.

По его мнению, символическое открытие кластеров действительно важно, но гораздо более сложной задачей станет практическая трансформация Украины.

Польский опыт и конкуренция в ЕС

Отдельно дипломат упомянул о вопросе польского сельского хозяйства, который также регулярно возникает в дискуссиях о евроинтеграции Украины.

По его словам, перечень тем, которые поднимают в польско-украинских отношениях, достаточно типичный - это история, зерно и транспорт. Польша в свое время также проходила из-за непростых изменений после вступления в ЕС.

Лукасевич отметил, что польские производители опасались конкуренции с другими европейскими странами. Одним из символов тех дискуссий стала история о "польской сантехнике".

Он признал, что такие изменения могут быть болезненными, однако их цель состоит не в самой боли или ограничениях, а в том, чтобы сделать государство более сильным и конкурентоспособным.

По его мнению, Украина должна использовать процесс евроинтеграции для модернизации сельского хозяйства, транспорта и других секторов.

При этом конкуренция после вступления в ЕС, по словам дипломата, не должна сводиться к соперничеству Украины с Польшей, Чехией или Словакией.

"Глубокая идея Европы" состоит в том, чтобы страны-члены вместе могли конкурировать на внешних рынках со США, Азией, Китаем и Индией.

Вступление Украины в ЕС

Недавно стало известно, что Украина может получить четкий план вступления в ЕС в форме специальных дорожных карт.

Евросоюз готовит такие документы для Черногории, Молдовы и Албании, чтобы определить конкретные шаги и ориентировочные сроки завершения переговоров.