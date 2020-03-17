Посольство України в ОАЕ коментує ситуацію з українцями в Дубаї

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Є попередня інформація про відновлення з 18 березня рейсів авіакомпаній FlyDubai та AirArabia до України

Посольство України в Об'єднаних Арабських Еміратах коментує ситуацію з українцями в Дубаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що є попередня інформація про відновлення з 18 березня 2020 року рейсів авіакомпаній FlyDubai та AirArabia до України.

"Просимо слідкувати за розкладом авіарейсів відповідних авіаперевізників", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що жоден громадянин України не залишиться один на один зі своєю проблемою.

"Посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах і Консульство України в м. Дубай роблять усе необхідне для повернення всіх бажаючих українців на батьківщину", - повідомляє посольство.

Нагадаємо, Україна сформувала безкоштовні або за пільговими цінами рейси задля планового повернення українців. Вже налагоджено планове повернення українців з Єгипту, ОАЕ, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Найближчим часом будуть організовані спецрейси в Україну з пільговою вартістю. Вони будуть здійснюватися з міст з найбільшим скупченням громадян.

Як повідомляло РБК-Україна, у Німеччині 1 тисяча 192 українців звернулися з проханням евакуювати їх. В цілодобовому режимі продовжують реєстрування посольства і консульства Німеччини для евакуації в Україну.