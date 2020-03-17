Посольство Украины в ОАЭ комментирует ситуацию с украинцами в Дубае

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Есть предварительная информация о возобновлении с 18 марта рейсов авиакомпаний FlyDubai и AirArabia в Украину

Посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах комментирует ситуацию с украинцами в Дубае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что есть предварительная информация о возобновлении с 18 марта 2020 года рейсов авиакомпаний FlyDubai и AirArabia в Украину.

"Просим следить за расписанием авиарейсов соответствующих авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ни один гражданин Украины не останется один на один со своей проблемой.

"Посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и Консульство Украины в г. Дубай делают все необходимое для возвращения всех желающих украинцев на родину", - сообщает посольство.

Напомним, Украина сформировала бесплатные или по льготным ценам рейсы для планового возвращение украинцев. Уже налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона. В ближайшее время будут организованы спецрейсы в Украину по льготной стоимости. Они будут осуществляться из городов с наибольшим скоплением граждан.

Как сообщало РБК-Украина, в Германии 1 тысяча 192 украинцев обратились с просьбой эвакуировать их. В круглосуточном режиме продолжают регистрацию посольства и консульства Германии для эвакуации в Украину.