ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Посольство Украины в ОАЭ комментирует ситуацию с украинцами в Дубае

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 21:44
Посольство Украины в ОАЭ комментирует ситуацию с украинцами в Дубае
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Есть предварительная информация о возобновлении с 18 марта рейсов авиакомпаний FlyDubai и AirArabia в Украину

Посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах комментирует ситуацию с украинцами в Дубае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что есть предварительная информация о возобновлении с 18 марта 2020 года рейсов авиакомпаний FlyDubai и AirArabia в Украину.

"Просим следить за расписанием авиарейсов соответствующих авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ни один гражданин Украины не останется один на один со своей проблемой.

"Посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и Консульство Украины в г. Дубай делают все необходимое для возвращения всех желающих украинцев на родину", - сообщает посольство.

Напомним, Украина сформировала бесплатные или по льготным ценам рейсы для планового возвращение украинцев. Уже налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона. В ближайшее время будут организованы спецрейсы в Украину по льготной стоимости. Они будут осуществляться из городов с наибольшим скоплением граждан.

Как сообщало РБК-Украина, в Германии 1 тысяча 192 украинцев обратились с просьбой эвакуировать их. В круглосуточном режиме продолжают регистрацию посольства и консульства Германии для эвакуации в Украину.

В Черногории подтвердили два первых случая коронавируса В Киеве маршруты метро продублируют наземным транспортом на время карантина
Новости Украины Объединенные Арабские ЭмиратыэвакуацияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь