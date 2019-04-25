ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посольство США вітає прийняття поправки про розмінування Донбасу

Новини » Політика    25.04.2019 - 13:44
Посольство США вітає прийняття поправки про розмінування Донбасу
Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

У США вважають, що це дозволить продовжувати пряму донорську допомогу для збереження життя українців

Посольство США в Україні вітає прийняття поправки до закону про розмінування Донбасу. Про це повідомляє прес-служба відомства у Twitter.

У США вважають, що це рішення дозволить продовжувати пряму донорську допомогу для збереження життя українців.

"Міни залишаються загрозою №1 для цивільних і військових на сході України", - додали в прес-службі відомства.

Посольство США вітає прийняття поправки про розмінування ДонбасуНагадаємо, сьогодні Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №10180 про внесення змін у закон "Про протимінну діяльність в Україні" щодо вдосконалення механізмів залучення фінансування заходів для розмінування на Донбасі.

Законом визначається, що для фінансування заходів протимінної діяльності можуть залучатися фінансові ресурси донорів, включаючи міжнародну технічну допомогу.

В Україні 25 січня набув чинності закон про протимінну діяльність. Даний закон передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати, виконувати розмінування, допускати до цього певні компанії, а потім перевіряти якість робіт.

Рада прийняла закон для залучення фінансування на розмінування Донбасу На Донбасі взяли в полон чергового диверсанта
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Сполучені Штати АмерикиДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся