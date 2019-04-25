Посольство США вітає прийняття поправки про розмінування Донбасу

Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

У США вважають, що це дозволить продовжувати пряму донорську допомогу для збереження життя українців

Посольство США в Україні вітає прийняття поправки до закону про розмінування Донбасу. Про це повідомляє прес-служба відомства у Twitter.

У США вважають, що це рішення дозволить продовжувати пряму донорську допомогу для збереження життя українців.

"Міни залишаються загрозою №1 для цивільних і військових на сході України", - додали в прес-службі відомства.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №10180 про внесення змін у закон "Про протимінну діяльність в Україні" щодо вдосконалення механізмів залучення фінансування заходів для розмінування на Донбасі.

Законом визначається, що для фінансування заходів протимінної діяльності можуть залучатися фінансові ресурси донорів, включаючи міжнародну технічну допомогу.

В Україні 25 січня набув чинності закон про протимінну діяльність. Даний закон передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати, виконувати розмінування, допускати до цього певні компанії, а потім перевіряти якість робіт.