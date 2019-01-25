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В Україні набув чинності закон про розмінування на Донбасі

Новини » Політика    25.01.2019 - 08:23
В Україні набув чинності закон про розмінування на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Послуги з розмінування територій будуть замовляти шляхом публічних закупівель

В Україні сьогодні, 25 січня, вступив в силу закон про протимінну діяльність № 2642-VIII.

Закон передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати, виконувати розмінування, допускати до цього певні компанії, а потім перевіряти якість робіт.

Передбачається створення центру протимінних операцій, який крім іншого буде контролювати якість проведених робіт. Діяльність центру буде забезпечувати секретаріат. У складі центру протимінних операцій створять інспекцію з контролю якості. Як саме будуть контролювати і хто увійде до складу інспекції, визначить нацорган з питань протимінної діяльності за пропозицією центру.

Розмінуванням будуть займатися компанії - так звані оператори протимінної діяльності. Держава планує вести реєстр операторів протимінної діяльності. Отримавши акредитацію, оператори будуть виконувати такі функції:

  • розмінування (виявлення, знешкодження, знищення та перевезення вибухонебезпечних предметів);
  • навчання людей протидії ризикам, пов'язаним з вибухівкою;
  • пропаганда незастосування вибухонебезпечних предметів;
  • знищення та утилізація хв, не придатних для подальшого використання і зберігання;
  • надання медичної допомоги постраждалим, медична/професійна реабілітація;
  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування

Фахівців з розмінування планують зобов'язати страхувати своє життя і здоров'я. Передбачається, що мінімальна страхова сума за договором складе 250 мінімальних зарплат (за станом на нинішній рік - це 1 млн 43 тис 250 грн).

Нагадаємо, 6 грудня Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №9080-1 про протимінної діяльності в Україні, після ряду невдалих голосувань документ підтримали 242 нардепи.

За основу в першому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні нардепи прийняли на початку листопада 2018. За законопроект після ряду невдалих спроб проголосували 240 парламентаріїв.

Спікер Верховної ради Андрій Парубій підписав законопроект 17 грудня 2018 року.

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