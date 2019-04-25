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Рада прийняла закон для залучення фінансування на розмінування Донбасу

Новини » Політика    25.04.2019 - 11:44
Рада прийняла закон для залучення фінансування на розмінування Донбасу
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Закон підтримали за основу та в цілому

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №10180 про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" щодо удосконалення механізмів залучення фінансування заходів для розмінування на Донбасі, передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону після кількох невдалих спроб проголосували 234 нардепа.

Законом визначається, що для фінансування заходів протимінної діяльності можуть залучатися фінансові ресурси донорів, включаючи міжнародну технічну допомогу, поворотну та безповоротну фінансову допомогу міжнародних організацій, благодійну допомогу, а також інші види допомоги, не заборонені законодавством України.

"Фінансові ресурси, які надаються донорами безпосередньо операторам протимінної діяльності з метою виконання заходів у сфері протимінної діяльності на території України, зарахуванню до державного бюджету не підлягають та використовуються ними за напрямами, погодженими з уповноваженим оперативним органом протимінних операцій (центром протимінних операцій)", - визначено у документі.

Нагадаємо, в Україні 25 січня набув чинності закон про протимінну діяльність. Даний закон передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати, виконувати розмінування, допускати до цього певні компанії, а потім перевіряти якість робіт.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня Україні загрожувало припинення донорського фінансування протимінної діяльності через відсутність норми у відповідному законі, про що заявляло посольство США в Україні.

Додамо, за два роки на Донбасі через підрив на мінах загинули 56 цивільних.

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Теми: Засідання Ради
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