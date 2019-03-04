ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посольство США відреагувало на затримання Климента в анексованому Криму

Новини » Політика    04.03.2019 - 19:17
Посольство США відреагувало на затримання Климента в анексованому Криму
Фото: посольство США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

У Посольстві США заявили, що такий тип переслідування є неприпустимим

Посольство США в Україні стурбоване затриманням архієпископа Климента в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє прес-служба посольства у Twitter.

У посольстві заявили, що такий тип переслідування є неприпустимим.

"Ми, як і раніше, глибоко стурбовані вчорашнім затриманням архієпископа Климента в Криму. І хоча його згодом звільнили, такий тип переслідування є неприпустимим. Очікуємо, що Росія поважатиме свободу віросповідання і припинить затримання невинних українців у Криму", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Посольство США відреагувало на затримання Климента в анексованому КримуНагадаємо, 3 березня, в окупованому Криму російські силовики затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента Як повідомлялося, Климента затримали на автовокзалі окупованого Сімферополя, коли архієпископ планував відвідати судовий розгляд справи політв''в'язня Павла Гриба в Ростові-на-Дону (Російська Федерація). 

Після уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що провела телефонну розмову з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковой, з якою обговорила затримання в окупованому Криму архієпископа Православної церкви України (ПЦУ) Климента. Під час телефонної розмови Уповноважений з прав людини в РФ повідомила, що в діях затриманого архієпископа Климента не було виявлено ніяких порушень. Пізніше Климента відпустили.

Архієпископа Климента хочуть звинуватити в "дрібному хуліганстві", - адвокат Денісова назвала причину затримання в анексованому Криму архієпископа ПЦУ
Новини України Сполучені Штати АмерикиПЦУЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся