Посольство США відреагувало на затримання Климента в анексованому Криму

Фото: посольство США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

У Посольстві США заявили, що такий тип переслідування є неприпустимим

Посольство США в Україні стурбоване затриманням архієпископа Климента в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє прес-служба посольства у Twitter.

У посольстві заявили, що такий тип переслідування є неприпустимим.

"Ми, як і раніше, глибоко стурбовані вчорашнім затриманням архієпископа Климента в Криму. І хоча його згодом звільнили, такий тип переслідування є неприпустимим. Очікуємо, що Росія поважатиме свободу віросповідання і припинить затримання невинних українців у Криму", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Нагадаємо, 3 березня, в окупованому Криму російські силовики затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента Як повідомлялося, Климента затримали на автовокзалі окупованого Сімферополя, коли архієпископ планував відвідати судовий розгляд справи політв''в'язня Павла Гриба в Ростові-на-Дону (Російська Федерація).

Після уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що провела телефонну розмову з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковой, з якою обговорила затримання в окупованому Криму архієпископа Православної церкви України (ПЦУ) Климента. Під час телефонної розмови Уповноважений з прав людини в РФ повідомила, що в діях затриманого архієпископа Климента не було виявлено ніяких порушень. Пізніше Климента відпустили.