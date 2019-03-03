Архиєпископа Климента повинні відпустити, - Денісова

Фото: архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент (УНІАН)

Російський омбудсмен заявила, що у діях Климента не виявили жодних порушень

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що провела телефонну розмову з Уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, з якою обговорила затримання в окупованому Криму архієпископа Православної церкви України (ПЦУ) Климента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Денісову в Facebook.

Під час телефонної розмови Уповноважена з прав людини в РФ повідомила, що у діях затриманого архієпиcкопа Климента не було виявлено жодних порушень.

"Тому о 20.00 за Київським часом його мають відпустити", - повідомила Денісова.

Раніше повідомлялось, що архієпископа Климента хочуть звинуватити в "дрібному хуліганстві". Адвокат Микола Полозов, який знаходиться у відділенні поліції, куди доставили затриманого російськими силовиками в окупованому Криму архієпископа Климента повідомив, що за попередньою інформацією, співробітники російської поліції, які займалися затриманням Климента, склали на нього рапорт за "матюкався в громадському місці".

Нагадаємо, Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в окупованому Криму російські силовики затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента(Куща). Як повідомлялося, Климента затримали на автовокзалі окупованого Сімферополя? архієпископ планував відвідати судовий розгляд справи політв'в'язня Павла Гриба в Ростові-на-Дону (Російська Федерація).