В окупованому Криму відпустили архієпископа Климента

Фото: архієпископ Климент з Миколою Полозовим і Емілем Курбедіновим (facebook.com/nikolay.polozov)

Архієпископа відпустили без складання протоколу

Адвокат Микола Полозов, який перебував із затриманим російськими силовиками архієпископом Климентом у відділенні поліції окупованого Криму повідомив, що його звільнили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полозова Facebook.

Полозов повідомив, що Климента відпустили без складання протоколу.

"Архієпископа Климента відпустили без складання протоколу.

Він на волі", - заявив адвокат.

Раніше повідомлялося, що уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що провела телефонну розмову з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковой, з якою обговорила затримання в окупованому Криму архієпископа Православної церкви України (ПЦУ) Климента. Під час телефонної розмови Уповноважений з прав людини в РФ повідомила, що в діях затриманого архієпископа Климента не було виявлено ніяких порушень.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в окупованому Криму російські силовики затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента(Куща). Як повідомлялося, Климента затримали на автовокзалі окупованого Сімферополя? архієпископ планував відвідати судовий розгляд справи політв''в'язня Павла Гриба в Ростові-на-Дону (Російська Федерація).