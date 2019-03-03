У окупованому Криму затримали архієпископа ПЦУ

Фото: архієпископ Клімент (pomisna.info)

В окупованому РФ Криму затримали архієпископа ПЦУ Климента (Куща)

Російські силовики в окупованому Криму затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Православної церкви України у Facebook.

Як повідомляється, Климент був затриманий на автовокзалі в окупованому Росією Сімферополі. За останніми даними, архієпископа везуть до "Київського районного відділення поліції" Сімферополя.

Зазначається, що архієпископ Климент, який є головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини та особам позбавленим волі, планував відвідати судовий розгляд справи політв‘язня Павла Гриба у Ростові-на-Дону в Російській Федерації.

"Станом на 12:15 київського часу зв‘язку із затриманим немає", - наголосили в ПЦУ.

Нагадаємо, раніше в окупованому Росією Криму "Ленінський районний суд" Севастополя продовжив арешт фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Енверу Сейтосманову до 7 травня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, в окупованому Російською Федерацією Криму незаконно утримуються 34 громадянина України, на території Росії - 35 українців і 24 військовополонених українських моряка, незаконно захоплених в Керченській протоці в минулому році.