По Кримському мосту проїхав перший пасажирський поїзд

Кримський міст (Фото: most.life)

Поїзд їхав з Санкт-Петербурга

У середу, 25 грудня, по незаконно побудованому Кримському мосту проїхав перший пасажирський поїзд, який відправився в анексований Крим за маршрутом Санкт-Петербург - Севастополь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, склад повинен подолати 2741 кілометр за 43,5 години.

"Під час руху начальник поїзда навіть повідомив по гучномовному зв'язку про те, що через кілька хвилин поїзд почне рух по Кримському мосту. Багато людей намагалися зняти проїзд поїзда по мосту і сам Кримський міст на камери мобільних телефонів", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ООН відреагували на запуск поїздів по Кримському мосту. Зокрема, в ООН заявили, що необхідно дотримуватися резолюції про суверенітет і територіальну цілісність України.

В ЄС це назвали ще одним кроком до примусової інтеграції незаконно анексованого Криму з Росією. Крім того, в Брюсселі зазначили, що міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі.