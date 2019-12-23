У ЄС відреагували на запуск залізничного сполучення по Кримському мосту

Кримський міст (Фото: most.life)

В ЄС це назвали ще одним кроком до примусової інтеграції незаконно анексованого Криму з Росією

В Європейському союзі відреагували на запуск залізничного сполучення по Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів з материковою частиною Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄС.

Серед іншого, в Брюсселі це назвали ще одним кроком до примусової інтеграції незаконно анексованого Криму з Росією.

"Російська Федерація завершила будівництво залізничної ділянки Керченського мосту і відкриває залізничне сполучення з Кримським півостровом без згоди України. Це є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії. Залізничне сполучення - це ще один крок до примусової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією та ізоляцією Криму від України, частиною якої він залишається", - йдеться в заяві.

Крім того, в ЄС зазначили, що міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі.

" Європейський союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку у відповідності з міжнародним правом", - йдеться в повідомленні.

В ЄС також заявили про підтримку територіальної цілісності України та невизнання анексії півострова.

"Європейський союз знову заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз не визнає і не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією", - йдеться в повідомленні.

У Представництві президента України в анексованому Криму, у свою чергу, нагадали про незаконність в'їзду в Крим по Керченського мосту. Також нагадали про нехтування Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Нагадаємо, 23 грудня Кримський міст оголосили готовим до пуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ. Поїздом вже скористався президент РФ Володимир Путін.