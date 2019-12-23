ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ЄС відреагували на запуск залізничного сполучення по Кримському мосту

Новини » Політика     23.12.2019 - 18:33
У ЄС відреагували на запуск залізничного сполучення по Кримському мосту
Кримський міст (Фото: most.life)

В ЄС це назвали ще одним кроком до примусової інтеграції незаконно анексованого Криму з Росією

В Європейському союзі відреагували на запуск залізничного сполучення по Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів з материковою частиною Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄС.

Серед іншого, в Брюсселі це назвали ще одним кроком до примусової інтеграції незаконно анексованого Криму з Росією.

"Російська Федерація завершила будівництво залізничної ділянки Керченського мосту і відкриває залізничне сполучення з Кримським півостровом без згоди України. Це є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії. Залізничне сполучення - це ще один крок до примусової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією та ізоляцією Криму від України, частиною якої він залишається", - йдеться в заяві.

Крім того, в ЄС зазначили, що міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі.

"Європейський союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку у відповідності з міжнародним правом", - йдеться в повідомленні.

В ЄС також заявили про підтримку територіальної цілісності України та невизнання анексії півострова.

"Європейський союз знову заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз не визнає і не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією", - йдеться в повідомленні.

У Представництві президента України в анексованому Криму, у свою чергу, нагадали про незаконність в'їзду в Крим по Керченського мосту. Також нагадали про нехтування Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Нагадаємо, 23 грудня Кримський міст оголосили готовим до пуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ. Поїздом вже скористався президент РФ Володимир Путін.

Росія завершила будівництво Кримського моста Путін завтра відкриє залізничне сполучення по Кримському мосту
Новини України Крымский мост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся