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В ООН відреагували на запуск поїздів по Керченському мосту

Новини » Політика     24.12.2019 - 02:44
В ООН відреагували на запуск поїздів по Керченському мосту
Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com/United Nations)

РФ має дотримуватися резолюції про суверенітет та територіальну цілісність України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттерріш відреагував на інформацію про залізничне сполучення Російської Федерації з анексованим Кримом через Керченський міст. Про це повідомляє РБК-Україна Facebook представника України при ООН Олега Ніколенка.

Зокрема, в ООН заявили, що необхідно дотримуватися резолюції про суверенітет та територіальну цілісність України.

"Маємо реакцію Генерального секретаря ООН на відкриття залізничного руху через "кримський міст": мають дотримуватися резолюції про суверенітет та територіальну цілісність України", - написав Ніколенко.

Представник в ООН уточнив, що резолюції Генеральної Асамблеї засуджують будівництво мосту як грубе порушення Статуту ООН, а також застерігають російських посадовців від неузгоджених візитів на Кримський півострів.

"Протиправні дії Російської Федерації на тимчасово окупованій території України не мають залишатися без відповіді міжнародної спільноти", - написав представник України при ООН.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко надіслав листа на ім’я Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, у якому повідомив ситуацію навколо мосту в Керченській протоці.

Нагадаємо, 23 грудня Кримський міст оголосили готовим до запуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ.

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