Посольство США стурбоване продовженням арешту кримським татарам

Посольство США в Україні стурбоване продовженням політичного переслідування Росією 25 кримських татар, безпідставно затриманих 27 березня. Про це прес-служба посольство повідомила у Twitter.

У США закликають негайно звільнити всіх політичних в'язнів.

"Ми глибоко стурбовані продовженням політичного переслідування Росією 25 кримських татар, безпідставно затриманих 27 березня. Повна відсутність прозорості судових слухань їхніх справ неприпустима. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх політичних в'язнів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Кіровський райсуд Ростова-на-Дону у вівторок, 14 травня, продовжив термін арешту в СІЗО на два місяці останнім чотирьом із 24 кримських татар, затриманих у березні по другій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.