У Росії продовжили арешт 24 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Фото: у суді у "справі Хізб ут-Тахрір" ("Кримська солідарність)

У березні співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів

Кіровський райсуд Ростова-на-Дону (Росія) у вівторок, 14 травня, продовжив термін арешту в СІЗО на два місяці останнім чотирьом із 24 кримських татар, затриманих у березні по другій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Суддя постановила продовжити запобіжний захід у вигляді тримання в слідчому ізоляторі арештованим після масових обшуків в Криму 27 березня Владлену Абдулкадирову, Рустема Шейхалієву, Білялу Аділову і Фарходу Базарову до 15 серпня.

Обвинувачення заявило, що наполягає на триманні фігурантів справи в СІЗО, оскільки побоюється, що "вони можуть сховатися від слідства і суду, погрожувати свідкам, знищити докази".

Адвокати підсудних просили змінити запобіжний захід на будь-який інший, не пов'язаний із триманням в ізоляторі.

Наголошується, що на оголошення рішення суду ні родичів, ні слухачів не пустили.

Зазначимо, співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у результаті було затримано 24 людини.

Нагадаємо, 13 травня Таганрозький міський суд Ростовської області Росії продовжив до 15 серпня запобіжний захід чотирьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" - Сейрану Муртазі, Енверу Аметову, Меджиту Абдурахманову та Рустему Сейтхалілову.