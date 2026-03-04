ua en ru
Посольство Ирана зовет украинцев плакать по Хаменеи: посол жестко ответил

14:25 04.03.2026 Ср
2 мин
Дипломат напомнил о "Шахедах", которые каждую ночь терроризируют украинцев
aimg Елена Чупровская
Посольство Ирана зовет украинцев плакать по Хаменеи: посол жестко ответил Фото: бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи (Getty Images)

Посольство Ирана в Киеве открыло книгу скорби по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи и приглашает любого посочувствовать. Украинский дипломат отреагировал на предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Ирана в Украине и посла Украины в ЮАР Александра Щербу.

Читайте также: Война в Иране спровоцировала скачок цен на газ в Европе: подорожает ли импорт для Украины

Посольство Ирана объявило, что книга траура будет открыта 4, 5 и 6 марта с 10:00 до 16:00 по адресу: ул. Круглоуниверситетская, 12 в Киеве.

"Все желающие могут оставить свои соболезнования и слова поддержки", - говорится в сообщении посольства.

Реакция украинского дипломата

Посол Украины в ЮАР Александр Щерба ответил на призывы. В своем ответе он напомнил, что иранские "Шахеды" убивали украинских гражданских - мужчин, женщин, детей и пожилых людей.

"Ваши лидеры были соучастниками бесконечного горя, которое испытали гражданские украинцы", - сказал он.

Щерба добавил, что не знаком с послом и не имеет личной неприязни. Он считает, что иногда хорошие дипломаты вынуждены представлять плохих лидеров и их политику.

"Но надеюсь, Вы понимаете, что я не буду выражать скорбь в отношении людей, чья смерть у меня скорби не вызывает", - заявил дипломат.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке

28 февраля Израиль и США начали совместную операцию бомбардировок Тегерана - "Ревущий лев" и "Эпическая ярость" соответственно.

Целью США было уничтожение ракетной промышленности и флота Ирана.

Привлекли более 200 истребителей, которые ударили по 500 целям.

В тот же вечер стало известно о смерти верховного лидера Али Хаменеи - он погиб утром в результате авиаудара. Дональд Трамп подтвердил его смерть.

Новым верховным лидером Ирана, по данным СМИ, стал сын Хаменеи. Израиль сказал, что любой новый лидер режима будет целью для уничтожения.

