Скандальное заявление китайского посла. Франция и страны Балтии вызывают дипломатов

Франция и страны Балтии вызывают в Министерство иностранных дел китайских дипломатов. Причиной тому стало скандальное заявление посла Китая во Франции Лу Шайе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lemonde.

В понедельник, 25 апреля, китайского посла Лу Шайе, подвергшего сомнению суверенитет постсоветских стран, вызвали в МИД Франции. Он встретится с директором кабинета главы французской дипломатии Луисом Васси.

Также Эстония, Латвия и Литва вызовут послов Китая из-за скандального выражения их коллеги.

"Три страны Балтии в течение дня вызовут послов Китая, чтобы попросить разъяснений, узнать, изменилась ли позиция Китая относительно независимости, и напомнить им, что мы не постсоветские страны, а страны, незаконно оккупированные Советским Союзом", - заявил глава МИД. Литвы Габриелюс Ландсбергис на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик. Также он заявил, что Крым был "российский поначалу".

Слова китайского дипломата резко раскритиковали в Европе и Украине.

Позже Китай удалил интервью своего посла с сайта и в соцсетях, а также в Пекине открестились от заявлений дипломата и заявили, что уважают суверенитет всех стран.

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