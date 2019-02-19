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Американський есмінець відправився в Чорне море

Новини » Політика    19.02.2019 - 16:45
Американський есмінець відправився в Чорне море
Фото: американський есмінець USS Donald Cook (twitter.com/USNavyEurope)

У повідомленні не уточнюється, куди саме слідує есмінець

Американський есмінець USS Donald Cook попрямував в Чорне море через протоку Дарданелли. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Шостого флоту США.

У повідомленні не уточнюється, куди саме слідує есмінець.

Американський есмінець відправився в Чорне мореНагадаємо, 28 січня американський есмінець USS Donald Cook покинув Чорне море через протоку Босфор. Зазначимо, Donald Cook є ескадреним міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" зі здатністю нести ядерні заряди. Зайшов есмінець в акваторію Чорного моря 19 січня 2019 року.

Командир есмінця Метью Пауел повідомив, що ВМС США продовжують надавати підтримку своїм членам і партнерам в регіональних інтересах, для забезпечення стабільності на морі.

У заяві ВМС США підкреслили, що вони регулярно діють в Чорному морі відповідно до Конвенції Монтре і міжнародним правом.

Також РБК-Україна писало, що Військово-повітряні сили США направили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V для патрулювання неподалік від узбережжя окупованого Росією Кримського півострова і їх Чорноморського узбережжя поблизу Новоросійська.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиЧорне морекорабль
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