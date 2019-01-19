У Чорне море направляється ракетний есмінець ВМС США

Фото: есмінець Дональд Кук (twitter.com/TatAtfender)

Американський есмінець почав свій шлях у Чорне море 19 січня

Командування шостого флоту Військово-морських сил (ВМС) США повідомило, що есмінець ВМС США Дональд Кук направляється в акваторію Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС США Facebook.

Командир есмінця Метью Пауел повідомив, що ВМС США продовжують надавати підтримку своїм союзникам і партнерам в регіональних інтересах, для забезпечення стабільності на морі.

"Наш візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні спільних цілей безпеки в цьому регіоні", - заявив Пауел.

У заяві ВМС США підкреслили, що вони регулярно діють в Чорному морі відповідно до Конвенції Монтре і міжнародним правом.

Зазначимо, есмінець Дональд Кук є ескадровим міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" зі здатністю нести ядерні заряди.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чорне море увійшов десантний корабель ВМС США. Доковий десантний корабель 6-го флоту Військово-морських сил США "Форт-Макгенрі" (USS FortMcHenry, LSD 43) пройшов протоки Дарданелли і Босфор і увійшов в акваторію Чорного моря в неділю, 6 січня.