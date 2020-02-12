Єрмак розповів, чим буде займатися на посаді керівника Офісу президента

Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, пріоритетним залишається припинення війни на Донбасі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, чим буде займатися на новій посаді. Про це він сказав у ході свого брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, припинення війни на Донбасі залишається одним із пріоритетних напрямків роботи.

"По-перше, я не залишу ті напрямки, якими я керувався і опікувався останній час. Безумовно, сьогодні для ОП одним з пріоритетів є припинення війни на Донбасі. Тому цей напрямок залишається пріоритетним. Зовнішньополітичні напрямки, безумовно залишаться у моїй увазі. Я буду опікуватись ними також", - сказав Єрмак.

Очільник ОП зазначив, що офіс планує більш ефективно працювати з губернаторами.

"Одним з напрямків, дуже важливим, буде регіональна політика. Ми будемо ще більше ефективно працювати з губернаторами. Команда губернаторів практично вже сформована. Це молоді професійні люди, вони мають конкретні завдання. Задача ОП, щоб результати реформ, праці, відчув кожний громадянин", - заявив Єрмак.

"Ще один напрямок, це наша мета і бажання, щоб Україна стала економічною меккою. Ми маємо конкретні кроки і програми, як це зробити. Сьогодні це завдання отримали наші губернатори. Сьогодні цим опікується уряд, усі хто залучений до роботи з покращення інвестиційного клімату", - сказав він.

Нагадаємо, Єрмак запевнив, що Офіс президента буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні.

Як писало РБК-Україна, вчора Єрмак очолив Офіс президента замість Андрія Богдана. До цього він обіймав посаду помічника президента України.

Так, у вівторок Зеленський також підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови ОП. На даний момент сам Богдан свою відставку не прокоментував.