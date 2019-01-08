У посольстві Британії заявили про бажання швидкої зустрічі з Уіланом

Фото: Пол Уілан (US Marine Corps website)

У відомстві зазначили, що хочуть провести консульський візит якнайскоріше

Посольство Великобританії чекає схвалення консульського доступу до затриманого за підозрою у шпигунстві на РФ Пола Уілана. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Відповідну інформацію повідомив представник посольства.

"Після отримання запиту про сприяння наші співробітники запросили консульський доступ для того, щоб ми могли відвідати його. Ми хочемо провести консульський візит якнайскоріше, як тільки доступ буде схвалений", - розповів співрозмовник.

Додамо також, в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Уілана відвідували тільки представники США. Зазначалося також, що інші країни, громадянство яких є у затриманого, звернулися за дозволом на візит. У МЗС РФ заявляли, що зустрічі будуть організовані, якщо Уілан підтвердить, що хоче цих відвідувань.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп відреагував на затримання у Російській Федерації американця Пола Уілана за підозрою у шпигунстві в РФ. За його словами, влада зараз займається вивченням даної ситуації.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МЗС Великобританії Джеремі Хант заявив, що РФ не повинна використовувати громадян Британії у якості "пішаків у дипломатичних шахових іграх". Глава британського МЗС підкреслив, що 48-річному Уілану надається "усіляка підтримка". Як зазначається, Уілан народився у Канаді у британських батьків і переїхав у США в дитинстві.

Так, 28 грудня працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) затримали в Москві громадянина США за підозрою у шпигунстві, а на початку січня слідство висунуло йому звинувачення у шпигунстві.