ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У посольстві Білорусі відреагували на виклик до МЗС України їх глави

Новость на русском →
Київ, Середа 11 серпня 2021 02:47
У посольстві Білорусі відреагували на виклик до МЗС України їх глави Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

У посольстві Білорусі відреагували на виклик в МЗС України їх глави. У диппредставництві висловили надію на добросусідські відносини з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Білорусі в Україні.

"10 серпня 2021 року відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні, радника-посланника К. Камишева в Міністерстві закордонних справ України з директором другого територіального департаменту В. Зваричем. В ході зустрічі було обговорено поточний стан білорусько-українських відносин. На підняті українською стороною питання, в тому числі пов'язані з територіальною цілісністю України, дані вичерпні коментарі", - йдеться в повідомленні.

У той же час, додають в посольстві РБ, "до зовнішньополітичного відомства України була в черговий раз доведена глибока заклопотаність білоруської сторони недружніми діями України до Білорусі, які ведуть до кризи у відносинах між країнами".

Нагадаємо, що у МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі через заяви Лукашенка.

Також Лукашенко доручив виробити додаткові заходи у відповідь на санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Минск Білорусь МЗС
NEWS
Колективний імунітет до COVID-19 сформувати неможливо: названо причину
Колективний імунітет до COVID-19 сформувати неможливо: названо причину
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності