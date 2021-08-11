У посольстві Білорусі відреагували на виклик до МЗС України їх глави

У посольстві Білорусі відреагували на виклик в МЗС України їх глави. У диппредставництві висловили надію на добросусідські відносини з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Білорусі в Україні .

"10 серпня 2021 року відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні, радника-посланника К. Камишева в Міністерстві закордонних справ України з директором другого територіального департаменту В. Зваричем. В ході зустрічі було обговорено поточний стан білорусько-українських відносин. На підняті українською стороною питання, в тому числі пов'язані з територіальною цілісністю України, дані вичерпні коментарі", - йдеться в повідомленні.

У той же час, додають в посольстві РБ, "до зовнішньополітичного відомства України була в черговий раз доведена глибока заклопотаність білоруської сторони недружніми діями України до Білорусі, які ведуть до кризи у відносинах між країнами".