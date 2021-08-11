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В посольстве Беларуси отреагировали на вызов в МИД Украины их главы

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Киев, Среда 11 августа 2021 02:47
В посольстве Беларуси отреагировали на вызов в МИД Украины их главы Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В посольстве Беларуси отреагировали на вызов в МИД Украины их главы. В диппредставительстве выразили надежду на добрососедские отношения с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Беларуси в Украине.

"10 августа 2021 года состоялась встреча временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине, советника-посланника К. Камышева в Министерстве иностранных дел Украины с директором Второго территориального департамента В. Зварычем. В ходе встречи было обсуждено текущее состояние белорусско-украинских отношений. На поднятые украинской стороной вопросы, в том числе связанные с территориальной целостностью Украины, даны исчерпывающие комментарии", - говорится в сообщении.

В то же время, добавляют в посольстве РБ, "до внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами".

Напомним, что в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко.

Также Лукашенко поручил выработать дополнительные меры в ответ на санкции.

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