У МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі через заяви Лукашенка

У вівторок, 10 серпня, до Міністерства закордонних справ України був викликаний тимчасовий повірений у справах Білорусі в Україні Кіріл Камишев. Йому висловили протест у зв'язку з низкою заяв Олександра Лукашенка, які він зробив напередодні на прес-конференції.

"Білоруського дипломата застерегли, що висловлена Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України, з усіма пов'язаними міжнародно-правовими наслідками. Подібними заявами він порушує міжнародні зобов'язання Білорусі щодо дотримання норм і принципів міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

При цьому у білоруської сторони запросили пояснення у зв'язку з допуском на територію Білорусі так званих "прокурорів" з окупованого Луганська для допиту журналіста Романа Протасевича.

"У разі підтвердження, це буде суперечити раніше отриманій українською стороною офіційній відповіді від МЗС Білорусі, в якій цей факт категорично заперечувався", - йдеться в повідомленні МЗС.

У МЗС також звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись російським президентом. Білоруському дипломату вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили.

"Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому надії Лукашенка на нього є програшною ставкою", - заявили в МЗС.

При цьому в МЗС розцінили заяви Лукашенка про" переправлення зброї "і підготовку в Україні" бойовиків "для дій на території Білорусі як"безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду".

"Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Лукашенка образу України як "ворожої" до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших західних держав Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі", - йдеться в повідомленні.