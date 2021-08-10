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Лукашенко доручив виробити додаткові заходи у відповідь на санкції

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Мінськ, Вівторок 10 серпня 2021 18:12
Лукашенко доручив виробити додаткові заходи у відповідь на санкції Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко доручив Кабміну підготувати додаткові заходи у відповідь на нові санкції проти Білорусі. У річницю початку протестів США, Британія та Канада оголосили нові санкції проти режиму Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне білоруське видання "Белта".

Про доручення Лукашенка білоруському виданню розповіла прес-секретар глави режиму Наталія Ейсмонт.

"Лукашенко доручив уряду виробити комплекс додаткових заходів проти чергового санкцій витка. Білорусь в боргу не залишиться. Наскільки можливо, ми приймемо відповідні заходи", - сказала вона.

Нагадаємо, під нові американські санкції потрапили "Білоруськалій" на Національний олімпійський комітет Білорусі.

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Олександр Лукашенко Білорусь Санкції Сполучені Штати Америки Великобританія Канада
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