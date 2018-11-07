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Велика Британія привітала ухвалення закону про розмінування в Україні

Новини » Політика    07.11.2018 - 14:48
Фото: Джудіт Гоф (ukvisa.com.ua)
Фото: Джудіт Гоф (ukvisa.com.ua)

Велика Британія підтримує процес розмінування на Донбасі в межах The HALO Trust

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф привітала вчорашнє рішення парламенту прийняти в першому читанні закон про розмінування. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на її мікроблог у Twitter.

"Вітаю прийняття вчора в першому читанні закону про розмінування у Верховні Раді. Це важливий крок уперед, що має допомогти врятувати життя українців. Велика Британія продовжує підтримувати розмінування в Україні через діяльність The HALO Trust", - написала вона.

Велика Британія привітала ухвалення закону про розмінування в Україні

The HALO Trust - міжнародна гуманітарна організація, яка займається розмінуванням територій. Її представники працюють у понад 20 країнах та територіях. 

Нагадаємо, у вівторок, 6 листопада, Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект про протимінну діяльність в Україні. У законопроекті визначається перелік об’єктів та суб’єктів протимінної діяльності, порядок їх створення, організаційні та процедурні засади діяльності; вимоги до фахівців та їхні обов’язки. Також у проекті закону передбачено створення Центру протимінної діяльності.

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