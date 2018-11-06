Рада прийняла за основу закон про гуманітарне розмінування на Донбасі

Фото: розмінування в зоні ООС (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Законом пропонується створити в Україні Центр протимінних операцій

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект після низки невдалих голосувань підтримали 240 парламентарів.

У пояснювальній записці підкреслюється, що через неврегульованість питань протимінної діяльності на законодавчому рівні в Україні здійснюється несистемне розмінування місцевості, переважно вздовж лінії розмежування, та окремих об’єктів у звільнених районах.

"У своїй доповіді за лютий 2018 року координатор Кластера ООН з питань захисту зазначає, що наявність мін та боєприпасів, що не розірвалися, впливає на життя двох мільйонів людей на сході України, становить загрозу життєво важливим об'єктам цивільної інфраструктури, перешкоджає свободі пересування, перекриває доступ до засобів існування та обмежує можливості для дозвілля дітей. Україна входить до числа країн з найбільшою у світі кількістю жертв мін та інших вибухонебезпечних залишків війни", - сказано у записці.

Автори проекту зазначають, що відповідно до статистичних даних Міністерства оборони, оприлюднених у ЗМІ, з початку бойових дій на Донбасі жертвами мін і снарядів стали 1 858 осіб. Кількість загиблих становила 482 особи, з них 21 дитина.

Основний зміст закону

Законопроектом визначається перелік об’єктів та суб’єктів протимінної діяльності, порядок їх створення, організаційні та процедурні засади діяльності; вимоги до фахівців у сфері протимінної діяльності і розмінування та їх обов’язки.

Також пропонується визначити джерела фінансування протимінної діяльності; порядок обліку операторів протимінної діяльності, надання допомоги постраждалим особам (жертвам) від вибухонебезпечних предметів, визначення статусу територій для потреб протимінної діяльності; повноваження інспекції з контролю якості протимінної діяльності та секретаріату Центру протимінних операцій тощо.

Крім того, проектом передбачається визначити істотні умови договору про закупівлю робіт та (або) послуг в сфері протимінної діяльності та пропонується встановити відповідальність за порушення законодавства у сфері протимінної діяльності як суб'єктів протимінної діяльності, так і фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування.

Центр протимінних операцій

У документі дається визначення Центру протимінних операцій. Так, це центральний орган виконавчої влади, основним завданням якого є забезпечення реалізації держполітики у сфері протимінної діяльності та здійснення інформаційно-методичного забезпечення діяльності національного органу з питань протимінної діяльності.

Національні стандарти у сфері протимінної діяльності розробляються Центром та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Склад Центру також затверджує Кабмін за пропозицією національного органу з питань протимінної діяльності (постійно діючий міжвідомчий колегіальний орган, який утворюється урядом і забезпечує формування держполітики у сфері протимінної діяльності).

Центр протимінних операцій у сфері протимінної діяльності:

координує діяльність з проведення операцій з розмінування на території України та за її межами;

вносить пропозиції, щодо формування держполітики в сфері протимінної діяльності;

забезпечує інформування громадськості про реалізацію держполітики у сфері протимінної діяльності;

здійснює управління якістю проведення операцій з розмінування;

вносить пропозиції щодо порядку здійснення контролю якості протимінної діяльності, структури та посадового складу інспекції з контролю якості;

виконує інші завдання, визначені законами України та покладені на нього Кабміном.

Крім того, Центр розробляє та подає на затвердження національному органу з питань протимінної діяльності щорічний план протимінної діяльності, який містить перелік територій, що підлягають розмінуванню, заходів, необхідних для здійснення такого розмінування та послідовність їх реалізації, терміни виконання робіт; порядок створення, ведення та доступу до відомостей реєстру операторів протимінної діяльності і єдиного держреєстру обстеження, виявлення та очищення територій, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, законопроект про гуманітарне розмінування був розроблений з урахуванням досвіду Хорватії, про що повідомив член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Андрій Тетерук.

Як писало РБК-Україна раніше, перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що парламент має прийняти закон про гуманітарне розмінування до кінця дев'ятої сесії парламенту. Замголови ВР підкреслювала, що прийняття документу сприятиме посиленню співпраці України з НАТО.