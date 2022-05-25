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Посол України відповів, чи ведуться ще переговори щодо передачі літаків МіГ-29

Фото: посол України в Польщі Андрій Дещиця (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Переговори щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 все ще тривають. Однак цей процес ускладнюється залученням низки сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Польщі Андрія Дещиці в інтерв'ю BBC News.

"Переговори тривають, ми продовжуємо обговорювати, яким чином їх можна буде і коли використати...оскільки до цих переговорів залучені не тільки Україна і Польща, а й США і ціле НАТО. А виявляється, що всередині НАТО це рішення не так просто приймається. Воно має бути консолідоване, консенсусне. І знайти консенсус серед всіх країна НАТО не так просто. Але треба над цим працювати", - пояснив Дещиця.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Польща передала Україні майже всі свої запаси запчастин і боєкомплекту для винищувачів МіГ-29. Однак офіційного підтвердження немає.

При цьому в США заявляють, Україна може отримувати військові літаки радянського зразка від західних союзників за двосторонніми контрактами і Вашингтон не обмежує їх у таких поставках.

Додамо, в квітні повідомлялося, що Україна має отримати словацькі винищувачі МіГ-29.

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ПольшаМиг-29Військова допомога